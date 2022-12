Für den Kunstschnee verbraucht man allerdings viel Wasser. Auch die Schneekanonen sind umstritten, weil sie viel Energie benötigen. Umweltschützer haben wegen der Energiekrise schon häufiger gefordert, darauf zu verzichten. Doch ohne künstliche Beschneiung könnte in vielen Skigebieten schon länger keiner mehr Skifahren.



Zudem zeigt sich der Klimawandel deutlich. Die Temperaturen um Weihnachten herum sind in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten weiter gestiegen. Sogar der Kunstschnee schmilzt derzeit an einigen Orten, weil es nicht kalt genug ist. Einige Skigebiete in Bayern haben deshalb geschlossen. Sie hoffen, dass es bald schneit.