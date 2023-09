Reisezeit in China Viel Gedränge vor der goldenen Woche Von dpa | 29.09.2023, 16:33 Uhr | Update vor 23 Min. China Foto: Wu Zhizun/XinHua/dpa up-down up-down

Ein langes Wochenende steht an. Außerdem beginnen im Bundesland Nordrhein-Westfalen die Herbstferien. Es werden also in den nächsten Tagen besonders viele Menschen in Deutschland unterwegs sein. Mit den Bildern, die man gerade aus China sieht, kann das jedoch nicht mithalten.