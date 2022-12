Hamburger Tafel Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Hilfsorganisationen Viel Andrang bei den Tafeln Von dpa | 11.12.2022, 15:02 Uhr

Wer Lebensmittel braucht, geht meist zum Einkaufen in den Supermarkt. Doch was macht man, wenn dafür zu wenig Geld da ist? In Deutschland gibt es für bedürftige Menschen sogenannte Tafeln. Sie geben gespendete Lebensmittel an Menschen ab, die Unterstützung brauchen. Gerade sind das mehr als üblich.