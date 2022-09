Nach dem Sommer auf den Almwiesen ziehen die Kühe wieder in den Stall. Im Allgäu ist das ein Fest. Foto: Stefan Puchner/dpa up-down up-down Viehscheid im Allgäu Festliche Rückkehr von Kühen in den Stall Von dpa | 09.09.2022, 15:08 Uhr

Die großen Kuhglocken schallen durch das Tal: So hört es sich an, wenn der Herbst kommt. Zumindest im Allgäu, in den Bergen in Süddeutschland.