„Oft kommen junge Menschen in die Buchhandlung und fragen nach Büchern, die sie über Tiktok entdeckt haben“, erzählt Elisabeth Jäckel. Sie ist Buchhändlerin und erstellt selbst eigene Buch-Videos. Elisabeth Jäckel könnte dafür am Samstag sogar einen Preis bekommen. Auf der Buchmesse in Frankfurt werden unter anderem Autorinnen und Autoren sowie die Macher von Videos ausgezeichnet, die sich auf Tiktok erfolgreich mit Büchern auseinandersetzen.