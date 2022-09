Victoria Foto: Nacho Frade/EUROPA PRESS/dpa up-down up-down Geschichte Victoria umsegelt die Welt Von dpa | 05.09.2022, 16:50 Uhr

Rund drei Jahre lang war das Schiff Victoria unterwegs. In dieser Zeit ist es einmal um die Erde gesegelt - als erstes Schiff überhaupt! Es fuhr nur mithilfe von Segeln und der Kraft des Windes. Am Dienstag ist es genau 500 Jahre her, dass das Schiff wieder im Land Spanien ankam.