Sonnenfinsternis Verstecken am Himmel Von dpa | 25.10.2022, 15:29 Uhr

Häh, da fehlt doch ein Stück! Am Dienstag konnten viele Leute eine Sonnenfinsternis am Himmel bestaunen. Dabei sah die Sonne ein bisschen so aus wie ein angeknabberter Keks.