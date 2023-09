Feiertag Jom Kippur Versöhnen und Hühner schwenken Von dpa | 22.09.2023, 15:07 Uhr | Update vor 7 Min. Jom Kippur Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa up-down up-down

Sobald am Sonntag die Sonne untergeht, geht es los. Dann werden gläubige Jüdinnen und Juden 25 Stunden lang nichts essen und trinken. Das Fasten ist Teil des höchsten Feiertags in der Religion Judentum. Er heißt Jom Kippur. Dazu gehört auch, dass jüdische Menschen sich ausruhen, also nicht kochen, keine Maschinen betätigen oder andere Aufgaben erledigen. Manche verbringen die Zeit mit Beten in der Synagoge.