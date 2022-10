Darunter verstehen Experten, dass die einzelnen Chormitglieder an verschiedenen Stellen im Lied Luft holen. Denn würden alle gleichzeitig atmen, entstünde eine Pause im Stück. Das ist oft aber nicht gewünscht. Für Chöre sind Atemübungen also wichtig.



Wegen der Corona-Regeln durften die Chöre sich aber lange nicht direkt treffen. Mittlerweile können sie wieder an einem Ort zusammen üben und singen: Von Freitag bis Sonntag treffen sich in der Stadt Koblenz sogar viele Sängergruppen aus ganz Deutschland. Dort findet am Wochenende die Deutsche Chormeisterschaft statt.