Zum Glück sind die Tiere namens Pinky und Brain nun beide wieder in ihrem Gehege. Brain kam wenige Tage nach dem Verschwinden von alleine zurück. Pinky sei am Montagabend in eine Lebendfalle getappt, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch er konnte also zurückgebracht werden. Pinky sei wohlauf und hungrig, sagte der Tierparkleiter Nils Becker.