Unwetter in Bayern Verletzte durch Hagel-Sturm Von dpa | 27.08.2023, 15:18 Uhr | Update vor 13 Min. Hagel-Sturm Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down

Bei Hagel draußen unterwegs zu sein, kann ganz schön unangenehm sein. Die harten Kugeln aus gefrorenem Wasser tun auf der Haut weh – je größer sie sind, desto mehr. Am Wochenende war der Hagel in einem Teil von Bayern sogar so stark, dass einige Fußgänger von Hagelkörnern verletzt wurden.