Sicher unterwegs sein und heile ankommen: Das wollen wohl alle Verkehrsteilnehmer. Fachleute haben sich in der Stadt Essen angeschaut, wie sicher Lastenräder sind. Mit diesen Rädern kann man zum Beispiel Dinge transportieren. Oft sitzen auch Kinder oder Hunde vorne drin.

Um die Sicherheit zu testen, setzen die Fachleute Puppen, die etwa so groß und so schwer sind wie Kinder, vorne in die Lastenräder. Dann spielten sie gefährliche Situationen im Verkehr nach. Sie beobachteten, was bei einem Unfall passiert.

Waren die Puppen nicht angeschnallt, fielen sie bei einer Vollbremsung vor dem Lastenrad auf die Straße. Echte Menschen wären dabei höchst wahrscheinlich verletzt worden.

Die Fachleute raten: Vor der ersten Fahrt mit dem Lastenrad sollte man zunächst in einer ruhigen Straße üben. Außerdem gilt: Mit Helm und Gurt ist es sicherer! Ein zusätzliches Fähnchen am Fahrrad kann dafür sorgen, dass Autofahrer es nicht so leicht übersehen.