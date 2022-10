Ganz so einfach ist es eben nicht. Ladesäulen für Strom stehen längst nicht an jeder Ecke. Vor allem außerhalb der Großstädte finden sich eher wenige. Das bedeutet dann lange Wege zum Aufladen. Insgesamt gibt es in ganz Deutschland etwa 70.000 öffentliche Ladestellen.

Solche Ladesäulen für E-Autos soll es in Deutschland bald mehr geben. Archivfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Verkehrsminister will das ändern: „Wir haben keine Zeit zu verlieren“, sagte Volker Wissing am Mittwoch. Denn nur wenn das Aufladen einfach ist, würden auch mehr Leute ein E-Auto fahren wollen.

Sein Ziel: In etwa acht Jahren soll die Zahl der öffentlichen Ladepunkte auf eine Million steigen.