Verhedderter Gleitschirmflieger gerettet Von dpa | 05.05.2023, 14:57 Uhr

Wie ein Vogel kann man mit einem Gleitschirm durch die Luft schweben. So zumindest hatte sich das ein junger Mann im Bundesland Bayern vorgestellt. Doch statt zu fliegen, blieb er ganze elf Stunden lang an der gleichen Stelle. Denn er hatte sich mit seinem Gleitschirm in den Seilen einer Bergbahn verheddert. Und das in 80 Metern Höhe!