Angriffe aus dem Gaza-Streifen Verbundenheit mit Israel zeigen Von dpa | 08.10.2023, 16:03 Uhr | Update vor 41 Min. Brandenburger Tor Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down

Das berühmte Brandenburger Tor in Berlin leuchtete plötzlich in den Farben Blau und Weiß. Mit Licht wurde die Flagge des Landes Israels dargestellt. Auch an Staatsgebäuden in der Hauptstadt Berlin wurde die blau-weiße Fahne mit dem Davidstern gehisst. Zudem demonstrierten Menschen in mehreren Städten Deutschlands für das Land im Nahen Osten. Und Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Sonntag: Deutschland stehe fest und unverbrüchlich an der Seite Israels.