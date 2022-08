Auch Äpfel können Sonnenbrand bekommen. Foto: Bodo Schackow/dpa FOTO: Bodo Schackow up-down up-down Landwirtschaft Verbrannte Äpfel Von dpa | 14.08.2022, 15:55 Uhr

Wer zu lange in der Sonne sitzt, kann sich die Haut verbrennen. Besonders, wenn man sich nicht mit Sonnencreme einschmiert. Die Äpfel an den Bäumen cremt niemand ein. Aber auch die Früchte können in der Sonne Schaden nehmen.