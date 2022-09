Am 22. September ist Weltnashorntag. Der soll darauf aufmerksam machen, dass Nashörner vom Aussterben bedroht sind. In Afrika versucht man, die Tiere umzusiedeln: Sie ziehen um in Nationalparks und werden dort bewacht. Zwar bekommen sie dort Babys. Trotzdem werden die Nashörner immer weniger: Im vergangenen Jahr zählten Tierschützer noch rund 18 000 Breitmaulnashörner und rund 6200 Spitzmaulnashörner.