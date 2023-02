Bei der S-Bahn in der Stadt Hannover habe es beispielsweise innerhalb eines halben Jahres mehr als 250 Graffitis an Zügen gegeben. Diese zu entfernen kostete eine halbe Million Euro. Manchmal mussten Verbindungen sogar ausfallen, weil die Züge in der Reinigung waren.



Doch auch etwas anderes ist wichtig: Wenn Sprüher die Gleise betreten oder auf Züge klettern, können schlimme Unfälle passieren. Die Bahn und die Polizei warnen: Graffitis auf Züge sprühen ist nicht nur verboten, sondern auch lebensgefährlich.