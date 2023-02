Was leuchtet denn da am Himmel? Ein Stern oder Planet? Ein Satellit? Oder doch nur ein Flugzeug? Wer abends oder nachts in den Himmel schaut, hat es gar nicht so leicht, sich zurechtzufinden. Doch zwei leuchtende Punkte sieht man gerade besonders deutlich: Venus und Jupiter.

Die beiden Planeten kann man gerade nah beieinander in der Nähe des Mondes beobachten. Der hellere Punkt ist die Venus. Sie erscheint so deutlich, weil sie der Erde vergleichsweise nah ist. Links über ihr ist der riesige Gasplanet Jupiter zu sehen.

Etwas dunkler, aber immer noch gut sichtbar ist der Mars. Ihn kann man zurzeit hoch im Süden rötlich leuchten sehen, wenn Venus und Jupiter untergegangen sind – und keine Wolken die Sicht versperren.