Besonders schön angerichtet waren die Teller in der Stadt Washington im Land USA. Dort empfing der Präsident der USA den Premierminister aus dem Land Indien. Zur Feier gab es ein Festessen mit knapp 400 Gästen. Gar nicht so einfach, für so viele Menschen zu kochen.



Und was landete auf den Tellern? Der indische Politiker ist Vegetarier. Fleisch gab es also nicht, Fisch aber schon.



Zum Hauptgang etwa wurden gefüllte Pilze mit einem cremigen Risotto serviert. Das ist ein Reis-Gericht. Wahlweise konnte das Essen auch mit geröstetem Fisch bestellt werden. Als Nachtisch gab es einen Erdbeerkuchen mit Rosen und Gewürzen.