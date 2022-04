Ureinwohner FOTO: Eraldo Peres Kindernachrichten-welt-des-wissens Ureinwohner wollen Schutz vor Golddieben Von dpa | 15.04.2022, 15:10 Uhr | Update vor 1 Std.

Gold ist eines der wertvollsten Metalle der Welt. Daraus wird zum Beispiel Schmuck gemacht. Aber auch in vielen Technikgeräten steckt ein bisschen Gold drin. Allerdings gibt es nicht so viel Gold auf unserer Erde. Man kann es aber zum Beispiel im Amazonasgebiet in Brasilien finden. Das ist in Südamerika. Dort leben Menschen im Regenwald, zurückgezogen in kleinen Dörfern. Das sind die Ureinwohner des Landes, auch Indigene genannt.