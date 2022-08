Immer wieder durchlebten die Eichen in der Nähe der Mecklenburgische Seenplatte auch schwieriges Wetter. In diesem Sommer etwa war es besonders trocken. Der dortige Forstamtsleiter aber sagt: Für die alten Eichen war das gar keine so große Herausforderung. Die stehen nämlich in lehmigen Böden, welche das Wasser lange speichern können. So kommen sie gut durch die Trockenheit.