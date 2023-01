Post Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Briefe und Pakete Unzufrieden mit der Post Von dpa | 08.01.2023, 15:20 Uhr

So ein Mist! Eigentlich sollte das Päckchen mit dem Geburtstagsgeschenk für Tante Sarah längst da sein. Doch während der Geburtstag immer näher rückt, bleibt das Päckchen verschwunden. Ärger wie in diesem Beispiel hatten im vergangenen Jahr eine Menge Menschen mit der Post. Es gab so viele Beschwerden wie noch nie! 43 500 Menschen meldeten sich mit ihren Problemen bei einer dafür zuständigen Stelle. Das waren dreimal so viele wie im Jahr davor.