Bisher kamen diese Läden bei Kundinnen und Kunden meist gut an. Nun stecken die Unverpackt-Läden allerdings in einer Krise. Begonnen hätten die Probleme mit der Corona-Pandemie, sagt Arthur Koenig. Ihm gehört ein solcher Laden in der Stadt Nürnberg.



Während der Pandemie hätten sich die Menschen etwa daran gewöhnt, schnell einzukaufen. „Der Einkauf im Unverpackt-Laden dauert natürlich länger“, sagt der Ladenbesitzer. Denn die Lebensmittel muss man selbst abfüllen und wiegen. Zudem kauften viele Menschen zurzeit sehr preisbewusst ein, sagt eine Expertin. Sie gingen dann lieber in einen günstigen Supermarkt.