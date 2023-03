Mit dem Bus oder der Bahn können Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende damit durch das ganze Bundesland fahren. Wer schon eine Schülerkarte hat, bekommt automatisch die neue Karte. Alle unter 21 Jahre können sie kaufen.



„Das Interesse am Jugendticket ist groß“, sagt das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg. Kinder, Jugendliche aber auch ihre Eltern freuen sich über das Angebot, denn dadurch wird das Fahrticket für viele günstiger. So etwas Ähnliches gibt es auch an wenigen anderen Orten oder soll kommen: etwa im Bundesland Hessen und im Saarland.