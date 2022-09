Kürbisse über Kürbisse gibt es seit Samstag auf einem Hof in der Nähe von Berlin zu sehen. Die liegen aber nicht alle einfach auf einem großen Haufen. Sie sind zu Figuren verbaut worden. Daraus ist eine große Ausstellung geworden.

Besucher gehen an den aus Kürbissen gestalteten Figuren vorbei. Foto: Jens Kalaene/dpa

Es gibt zum Beispiel Seepferdchen, Fische oder Haie aus Kürbissen. Das Motto in diesem Jahr lautet nämlich: Kürbis, Küste, Kabeljau. Die Figuren bestehen aus einem Gerüst aus Holz und Draht. An diesem Gerüst sind die Kürbisse angebracht.

Kürbisse sind übrigens nicht alle typisch orange. Es gibt verschiedene Sorten in verschiedenen Farben und Größen. Etwa 500 Kürbisse sind die nächsten Wochen in der Ausstellung zu sehen. 35 Sorten baut der Hof selber an. Dazu gehört auch der Halloween-Kürbis.