Es gibt zum Beispiel Seepferdchen, Fische oder Haie aus Kürbissen. Das Motto in diesem Jahr lautet nämlich: Kürbis, Küste, Kabeljau. Die Figuren bestehen aus einem Gerüst aus Holz und Draht, an dem sind die Kürbisse angebracht.



Kürbisse sind übrigens nicht alle typisch orange. Es gibt verschiedene Sorten in verschiedenen Farben und Größen. Etwa 500 sind die nächsten Wochen in der Ausstellung zu sehen. 35 Sorten baut der Hof selber an. Dazu gehört auch der Halloween-Kürbis.