Gestoppte Suche nach Löwin Untersuchungen von Haar und Kot Von dpa | 24.07.2023, 17:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Fachleute sind sich sicher: Dieses gefundene Haar sieht nicht aus, als würde es von einer Löwin stammen. Der Kot, den das geheimnisvolle Tier hinterlassen haben soll, stammt eher von einem Pflanzenfresser. Löwinnen ernähren sich aber von Fleisch. Wer also schlich in der vergangenen Woche durch die Wälder in Kleinmachnow und Brandenburg? Das ist bislang immer noch unklar.