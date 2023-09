In ihrem Bericht stellen die Fachleute zum Beispiel fest: Immer wieder mussten alte Menschen in ein Krankenhaus, weil sie zu wenig getrunken hatten. Diese Leute hatten alle Demenz. Das ist eine Krankheit, bei der Menschen sehr viel vergessen, unter anderem zu trinken. Im Durchschnitt mussten in Deutschland 4 von 100 dieser Menschen ins Krankenhaus wegen zu wenig trinken. In manchen Gegenden waren es aber 8 bis 13 von 100 Menschen. Dort passte das Personal offenbar nicht so gut auf.



Eine Fachfrau sagte: Dass solche Daten erfasst und ausgewertet werden, ist wichtig. Mit Hilfe solcher Auswertungen könne die Versorgung in den Pflegeheimen verbessert werden.