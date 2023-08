Viktor Schacht macht seit ein paar Monaten in Friedrichshafen am Bodensee eine Ausbildung zum Zeppelin-Piloten. „Es macht Spaß, den Zeppelin zu steuern“, sagt er. Dabei müsse viel mehr von Hand gemacht werden als in einem Passagier-Flugzeug. Zuvor flog Herr Schacht riesige Flugzeuge in Tausenden Metern Höhe. Nun sitzen etwa 14 Passagiere mit ihm in der Gondel, und das oft unterhalb der Wolken.



Zeppelin-Pilot und -Pilotin ist ein sehr seltener Beruf, weil auch nur wenige Zeppeline am Himmel fliegen. Laut den Verantwortlichen am Bodensee üben den auf der ganzen Welt weniger als 20 Menschen aus. Damit sind es viel weniger als Astronautinnen und Astronauten.