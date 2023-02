Psychische Krankheiten verändern, wie ein Mensch sich fühlt, sich verhält oder die Welt sieht. Typisch dafür ist die Depression. Menschen, die daran leiden, fühlen sich zum Beispiel oft traurig und schlapp. Dinge, die sie immer gerne gemacht haben, können nun anstrengend sein. Für Betroffenen fühlt sich das schlimm an.



Eine Firma hat jetzt viele Menschen zu solchen Gefühlen befragt. Besonders häufig gaben Teilnehmer an, an einer Depression zu leiden. Viele Menschen berichteten zudem, dass sie sich schlechter fühlen, weil sie sich Sorgen etwa um Geld oder Krieg machen. Ein Fachmann sagte, es sei wichtig solche Daten zu sammeln. So wisse man besser, wie Menschen auf plötzliche schlechte Ereignisse reagieren.