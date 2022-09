Die Abwehrspieler verteidigen schlecht, die Stürmer schießen keine Tore. Aber Schuld hat der Trainer. So heißt es häufiger mal im Fußball. Dort werden Trainer schnell entlassen, wenn ihre Mannschaften nicht erfolgreich genug spielen. Das gilt auch für andere Sportarten.

In der Bundesliga hat es gerade Domenico Tedesco erwischt. Seine Spieler von RB Leipzig hatten am Samstag ein Spiel in der Bundesliga hoch verloren. Auch in der Champions League am Dienstag konnten sie ihr Spiel nicht gewinnen. Schon der vorherige Leipzig-Trainer durfte nicht lang bleiben.

Thomas Tuchel ist kein Trainer mehr beim FC Chelsea. Foto: Darko Bandic/dpa

Auch Thomas Tuchel muss sich einen neuen Verein suchen. Der englische Verein FC Chelsea trennte sich am Mittwoch von seinem deutschen Trainer. Auch für Chelsea lief es nicht so gut wie erwartet.