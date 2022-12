Welche weihnachtliche Popmusik beliebt ist, wollten Forschende gerade wissen. Bei einer Umfrage kam heraus: Die Deutschen mögen am liebsten „Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!“, „Last Christmas“ und „Driving Home for Christmas“.



Fast jeder dritte Befragte sagte übrigens auch, dass er oder sie das Kinderlied „In der Weihnachtsbäckerei“ nervig findet. Das Lied hat Rolf Zuckowski geschrieben. Auch er wurde gerade nach seinen liebsten Weihnachtsliedern befragt. Der Sänger entschied sich für „O du fröhliche“.