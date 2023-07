Gerade haben Forschende die Drehung der Erde genauer untersucht. Dazu schauten sie sich Ablagerungen an, welche etwa durch Ebbe und Flut entstanden sind. Wie häufig eine Flut kommt, hängt von der Drehung der Erde ab, vom Mond und von der Sonne.



Die Forschenden fanden auch heraus, dass die junge Erde in ihrer Drehung nach und nach abbremste. Sie drehte sich immer langsamer, dadurch wurden die Tage länger. Vor etwa zwei Milliarden Jahren war ein Tag etwa 19,5 Stunden lang. Heute ist er etwa 24 Stunden lang. Und die Tage werden noch länger! Allerdings ändert sich das alles so langsam, dass wir es eigentlich nicht merken: In Hundert Jahren werden die Tage 1,7 Tausendstel Sekunden länger sein.