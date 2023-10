Man findet diesen Aberglauben aber noch in Deutschland und vielen anderen Ländern. Die Zahlen gelten aber längst nicht überall.



Im Land China zum Beispiel zählt dagegen die vier als Unglückszahl. Denn ausgesprochen klingt die Zahl so wie das chinesische Wort für Tod. Das Gleiche gilt in Japan. In Italien und Brasilien hat aber die Zahl 17 eine schlechte Bedeutung.



Warum bei uns gerade die 13 für Unglück steht, ist nicht sicher. Es könnte an der Zahl davor liegen. Die Zwölf stehe für Vollkommenheit, sagt die katholische Kirche: Ein Jahr hat zwölf Monate, ein Tag hat zwei mal zwölf Stunden. Die 13 stört da angeblich.