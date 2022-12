In dem Fluss Oder gab es in diesem Sommer eine Umwelt-Katastrophe. Viele Fische und andere Tiere starben. Fachleute sagen: Einer der Hauptgründe dafür sei gewesen, dass Salz ins Wasser geleitet wurde. Wer genau das gemacht hat, ist bisher nicht geklärt.



Umweltschützer der Organisation Nabu haben an dieses Ereignis nun noch einmal erinnert. Sie vergeben einmal im Jahr eine Auszeichnung, die auf ein Umwelt-Problem aufmerksam machen soll. „Wer in diesem Jahr nach der größten Umweltsauerei sucht, hat sofort die Umweltkatastrophe an der Oder vor Augen“, sagte der Nabu-Chef. Deshalb verlieh der Nabu der Oder den Preis „Dinosaurier 2022“.



Der Name des Preises hat damit zu tun, dass Dinosaurier für vergangene Zeiten stehen. Sie erinnern also an etwas, was längst vorbei ist. Auch Umweltverschmutzungen wie in der Oder sollten eigentlich nicht mehr vorkommen.