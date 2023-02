In der Stadt Frankfurt im Bundesland Hessen ist am Wochenende ein Krankenhaus umgezogen. Es wurde währenddessen nicht geschlossen. Die normale Arbeit dort ging weiter. „Der Aufwand ist enorm“, sagte ein Pfleger, der dort arbeitet. Er hat den Umzug monatelang mit vorbereitet. Doch die Planung des genauen Ablaufs hat sich gelohnt.



Am Sonntagmittag kam auch der letzte Patient in seinem neuen Zimmer an. Das befindet sich nun in einem modernen Neubau. Das neue Krankenhaus wurde extra energiesparend gebaut.