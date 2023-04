Wusstest du, dass man Edelmetalle wie etwa Gold und Silber wiederverwenden kann? Aus alten Schmuckstücken lassen sich etwa Bauteile für medizinische Geräte herstellen. So werden alte Edelmetalle nicht einfach weggeworfen. Weniger neue Metalle müssen als Rohstoff aus der Erde gewonnen werden. Das spart Geld und ist nachhaltig, weil so die Umwelt geschont wird.

Um Edelmetalle wiederzuverwenden, muss man sie in der Regel einschmelzen. Das ist manchmal schwierig, weil die Metalle oft zwischen anderen Materialien eingebaut sind, etwa in Handys. Ein weiteres Problem ist, dass viele Elektrogeräte gar nicht erst in den dafür vorgesehenen Recycling-Anlagen ankommen. Oft werden sie einfach so weggeworfen.

Zurzeit kaufen wieder mehr Leute gern Schmuck aus Gold und Silber. Man kann die Edelmetalle auch als Geldanlage für schwere Zeiten nutzen. Sie werden außerdem in der Industrie genutzt, etwa für Windkraftanlagen oder Elektromotoren.