Modeschauen gehören zu den vielen Sachen, die in Corona-Zeiten ausgefallen sind. Das Model Anna Hiltrop hat diese Zeit aber zum Nachdenken genutzt, erzählte sie jetzt Reportern. Wie schädlich der schnelle Verbrauch von Klamotten sein kann, das beschäftige sie schon länger.

Müll sammeln für die Umwelt

So trat sie bei einer Messe mit Mode von Firmen auf, die darauf achten, dass ihre Klamotten nachhaltig sind. Das bedeutet, dass die Kleidung der Umwelt nicht so sehr schadet. Außerdem macht Anna Hiltrop bei Müllsammelaktionen mit. Zum Beispiel an Flüssen. Das kennt sie von früher: „Am Strand haben mein Vater und ich aufgesammelt, was andere dort weggeworfen hatten.“

Ein Preis für umweltfreundliches Handeln

Am Mittwochabend ist Anna Hiltrop für ihren Einsatz für umweltfreundlicheren Umgang mit Kleidung ausgezeichnet worden.