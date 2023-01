Statue in Boston Foto: Steven Senne/AP/dpa up-down up-down Martin Luther King Umarmung erinnert an zärtlichen Moment Von dpa | 13.01.2023, 11:58 Uhr

Es ist eine große Umarmung. Sie ist sogar so groß, dass man unter ihr hindurchspazieren kann. Denn diese Umarmung ist eine mehrere Meter hohe Statue, die am Freitag in der Stadt Boston in Amerika eingeweiht werden soll.