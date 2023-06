Vor rund 5000 Jahren richteten die Menschen die gewaltigen Steine nach einem bestimmten Stand der Sonne aus. Warum sie das taten, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Forschende vermuten, dass der Ort etwa als eine Art Heilstätte diente.



Die Menschen feierten dort am Mittwoch den längsten Tag des Jahres, auch Sommersonnenwende genannt. An diesem Tag steht die Sonne an ihrem höchsten Punkt über der Nordhalbkugel der Erde. Dann ist es besonders lange hell. Danach wird wieder alles weniger: Die Sonne steht mittags weniger hoch und sie scheint weniger lange.