Ukraine Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Mehr Lehrkräfte gefordert Ukrainische Kinder an vielen Schulen Von dpa | 01.01.2023, 16:39 Uhr

Gibt es bei dir an der Schule auch Kinder aus der Ukraine? Das ist mittlerweile an ganz vielen Schulen in Deutschland so. Bei einer Umfrage kam heraus: Etwa neun von zehn befragten Gymnasien haben Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Diese sind aus ihrem Land geflohen, weil Russland dort angreift.