Ukraine-Krieg könnte noch lange dauern

Kriege dauern manchmal nur einige Tage, manchmal Jahrzehnte. In der Geschichte gab es schon einen Sechstagekrieg, aber auch einen Dreißigjährigen Krieg. Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt genau ein Jahr: Am 24. Februar 2022 griff Russland sein Nachbarland an, schickte Soldaten und feuerte Raketen ab.



Verhandlungen möglich?

Zu diesem Jahrestag am Freitag forderte das einflussreiche Land China nun: Hört auf zu kämpfen und einigt euch auf einen Waffenstillstand. Vertreter von Russland und der Ukraine sollten möglichst bald miteinander verhandeln. Aber geht das? Können die beiden wirklich miteinander sprechen und vielleicht Frieden schließen?



Beide Seiten beanspruchen Land

Die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff glaubt nicht, dass das demnächst möglich ist. „Das liegt vor allem daran, dass die beiden Seiten um Land streiten“, sagt sie. Beide meinten, sie hätten Anspruch auf bestimmte Gebiete. „Ihre Forderungen schließen sich gegenseitig aus. Die einen wollen etwas, was den anderen gehört, und die sind nicht bereit, das herzugeben.“



Kriegen enden meist mit Verhandlungen

Die Professorin sagt: Kriege enden nur ganz selten damit, dass eine Seite die andere vollkommen besiegt und ihr alles wegnimmt. Meistens einige man sich am Ende auf etwas. „Wenn so ein Krieg lange andauert, dann wird er für beide Seiten immer schwieriger zu führen“, erklärt sie. „Ganz viele Menschen müssen in diesen Krieg gehen, werden verletzt oder verlieren sogar ihr Leben. Nach einer Weile kostet das so viel, und man will diese Verluste nicht mehr hinnehmen.“ Dann werde es interessanter, doch über einen Kompromiss nachzudenken. „Selbst wenn man der Meinung ist, dass das nicht gerecht ist.“



Ukraine soll Krieg lange aushalten können

Derzeit seien die beiden Seiten im Ukraine-Krieg aber noch nicht an dem Punkt, meint Frau Deitelhoff. Länder wie Deutschland unterstützten die Ukraine, etwa mit Waffen und Panzern. So soll die Ukraine eine Chance haben, den Krieg so lange auszuhalten, bis man zu dieser Situation komme, wo es um Verhandlungen geht. Noch sei das nicht so weit. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg noch lange andauern könnte“, sagt sie.