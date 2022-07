Feuerwehrleute üben, wie sie Menschen aus einer Achterbahn retten können. Foto: David Young/dpa FOTO: David Young up-down up-down Feuerwehr Übung an einer Achterbahn Von dpa | 14.07.2022, 18:14 Uhr

Die Achterbahn steckt oben fest! Jetzt müssen die Kinder und Erwachsenen darin sicher nach unten kommen. Die Feuerwehr rückt an. Zum Glück war der Einsatz auf der Rheinkirmes in Düsseldorf kein echter Notfall. Die Feuerwehrleute übten die Rettung am Donnerstag nur. Das machen sie immer mal wieder, um im Notfall gut vorbereitet zu sein.