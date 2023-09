Am Freitag berichteten Fachleute: In diesem Jahr kamen knapp 190 000 Menschen über das Mittelmeer in Europa an. Das waren mehr als im Vorjahr. Allerdings lagen die Zahlen vor einigen Jahren auch schon deutlich höher.



Die meisten Migranten seien in Italien registriert worden. Ein Großteil der Menschen legte in dem afrikanischen Land Tunesien ab. Von dort ist es nicht ganz so weit nach Italien wie in andere europäische Länder.



Viele der Menschen erhoffen sich in Europa eine bessere Zukunft. Teilweise flüchten sie vor Krieg, teilweise vor Armut, oder vor beidem. Auf der gefährlichen Reise über das Mittelmeer sitzen die Migranten häufig in überfüllten Booten. Auch in diesem Jahr kamen daher schon Hunderte Menschen ums Leben oder sie werden noch vermisst.



Wie man mit dem Thema umgeht, ist in Europa umstritten. Manche Leute fordern strengere Regeln für die Migranten, die nach Europa kommen. Andere setzen sich eher dafür ein, die Rechte dieser Menschen zu schützen.