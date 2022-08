U-Bahn Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Verkehr Über Busse und Bahnen reden Von dpa | 26.08.2022, 16:37 Uhr

Wer regelmäßig sein Auto auftankt, hat dafür in letzter Zeit ziemlich viel Geld ausgegeben. Wenn man Hunderte Busse volltanken muss und Strom für Züge braucht, kommt schnell eine riesige Summe Geld zusammen. Denn Treibstoff und Strom sind gerade sehr teuer. So geht es im Moment den Verkehrsbetrieben in Deutschland. Sie sind für den öffentlichen Nahverkehr etwa mit Bussen und Bahnen zuständig.