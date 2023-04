U-Boot Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Aufwendiger Umzug U-Boot fährt ins Museum Von dpa | 05.04.2023, 11:03 Uhr

U-Boote sind eigentlich unter Wasser unterwegs. Das U-Boot, um das es hier geht, hing am Dienstagmorgen jedoch in der Luft. Mit einem Kran wurde es in der Stadt Kiel im Norden von Deutschland aus dem Wasser geholt.