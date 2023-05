„U17“ ist ein sehr altes U-Boot. Vor 50 Jahren wurde es zum ersten Mal für die Marine der Bundeswehr eingesetzt. Unter anderem fuhr es für eine Übungsfahrt über den Atlantik. Etwas mehr als 20 Mann hatten darin Platz. Inzwischen wird das sehr schwere Boot nicht mehr gebraucht. Ausgemustert nennen Fachleute das.



Aber zum Anschauen im Museum würde es noch gut taugen. Deshalb wird das U-Boot derzeit über Kanäle und Flüsse auf einem Ponton in die Stadt Speyer am Rhein geschleppt. Es fährt also nicht selbst. Nächstes Jahr soll es dann im Technik Museum in Sinsheim zu sehen sein.