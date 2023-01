Ein Fachmann erklärt: Weltweit nutzen Fahrgäste in mehr als 60 Städten automatisierte Züge. In Deutschland gibt es so etwas bislang aber nur in Nürnberg im Bundesland Bayern. Die nächste ähnliche U-Bahn-Linie ist in Hamburg geplant. Die neue U-Bahn werde automatisch und ohne Fahrpersonal fahren, sagt ein Sprecher des Hamburger Bahnunternehmens.



Angst braucht man vor den selbstfahrenden Bahnen nicht zu haben. Zur Sicherheit sind die Bahnsteige abgesperrt und die Türen öffnen sich erst, wenn die Bahn hält. Fällt etwas aufs Gleis, bremsen die Bahnen rasch. Immer mehr selbstfahrende Bahnen sollen gebaut werden. Fahrerinnen und Fahrer werden trotzdem noch viele Jahre gebraucht.