Esra Yavuz arbeitet als Grundschullehrerin in der deutschen Hauptstadt Berlin. Sie ist in Deutschland geboren, fühlt sich aber auch mit einem anderen Land besonders verbunden: der Türkei.



So wie Frau Yavuz geht es vielen anderen Menschen. Etwa eineinhalb Millionen Türkinnen und Türken leben in Deutschland. Aus keinem anderen Land gibt es so viele Menschen bei uns. Auch für die türkische Politik ist die Gruppe wichtig. Denn ab sofort können die Türken in Deutschland wieder bei einer großen Wahl in der Türkei mit abstimmen. Vor den Wahllokalen in deutschen Städten bildeten sich am Donnerstag lange Schlangen.



Esra Yavuz aus Berlin Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Viele Türken sind schon seit mehreren Jahrzehnten hier. Vor etwa 60 Jahren gab es in Deutschland viele freie Arbeitsplätze. Die Regierung suchte also auch in anderen Ländern nach Arbeitskräften, zum Beispiel in der Türkei. In dieser Zeit kamen viele Menschen von dort nach Deutschland, erst mal nur vorübergehend. Oft war von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern die Rede.



Im Laufe der Zeit fühlten sich viele von ihnen aber in Deutschland zu Hause. Sie holten Verwandte zu sich, gründeten Familien - und gehören fest zu Deutschland. Nun blicken viele von ihnen gespannt in die Türkei. Dort wird im Mai ein neuer Präsident gewählt. Schon lange heißt der mächtigste Mann im Land Recep Tayyip Erdoğan. Er ist seit 20 Jahren an der Macht. Doch bei dieser Wahl könnte auch sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu gewinnen.



Die Türken in Deutschland stimmten beim letzten Mal größtenteils für Recep Tayyip Erdoğan. Doch manche hoffen, dass sich in dem großen Land etwas verändert. Auch in Esra Yavuz' Familie wird viel diskutiert. Die Lehrerin sagt: „Ich wähle für die Menschen, die dort leben und auch für mich - die Türkei ist mein Land.“